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Kültür

Priştine’de "İslam'da Bilim Tarihi: Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli düzenlendi

Kosova’nın başkenti Priştine’de "İslam'da Bilim Tarihi: Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli yapıldı.

Eren Beksaç  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Priştine’de "İslam'da Bilim Tarihi: Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli düzenlendi Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosova

Uluslararası Universum Koleji, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kırıkkale Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen panel, Universum’un Priştine’deki kampüsünde gerçekleştirildi.

Panelde, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra vakfın mütevelli heyeti başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan birer sunum yaptı.

Etkinlik kapsamında, Uluslararası Universum Koleji tarafından Necmeddin Bilal Erdoğan'a “Küresel Liderlik” ödülü takdim edildi.

Ayrıca Kırıkkale Üniversitesi ve Universum Koleji ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Universum Koleji arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, dün Üsküp’te gerçekleştirdikleri etkinliklerin ardından soydaşlarla benzer etkinlikleri düzenlemek için bugün Kosova’ya geldiklerini söyledi.

Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

“Buradaki soydaşlarımızla, buradaki gönül dostlarımızla buluşmuş oluyoruz, uzun zamandır bu bölgeye gelmemiştim doğrusu. Türkiye’de üniversite okuyup hayatını buralarda devam eden kardeşlerimizle de bir araya geleceğiz inşallah Prizren’de bugün. Dolayısıyla ümit ediyorum ki bizim gönül coğrafyamızın parçası olan, çok yakın hissettiğimiz, geldiğimiz zaman evimizde hissettiğimiz Kosova’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizi davet eden, ağırlayan bütün kurum, kuruluşlara çok teşekkür ediyorum.”

Etkinliğe, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

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