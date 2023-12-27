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Kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87'nci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Sertan Usul  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87'nci yılında andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

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