Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."
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Bizlere İstiklâl Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xhee2GlydE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023