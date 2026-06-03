"Pink Martini" 22 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Albümlerinde "Katibim" ve "Aşkım Bahardı" şarkılarına da yer veren grup, 20'nin üzerinde dilde şarkılar söylüyor.

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream a Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle altın ve platin plak kazanan grubun şarkıları, "La Casa De Papel"den "Desperate Housewives​​​​​​​"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar keyifli eserleri seslendiren grup, İstanbul konserinde Storm Large'ın performansıyla sahnede olacak.

Konserin biletleri "www.biletix.com" adresinden edinilebilir.

