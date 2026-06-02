tabii'nin yeni orijinal dizisi "Muhabir" bu akşam izleyiciyle buluşuyor TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal komedi dizisi "Muhabir", bu akşam izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bir haber ajansında yolları kesişen iki muhabirin maceralarını konu alan dizi, kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışan iki genç karakterin haber peşinde yaşadığı trajikomik olayları ve medya dünyasının dinamiklerini ekrana taşıyor.

Başrollerini Ahmet Kürşat Öçalan ile Mekin Sezer'in paylaştığı yapımda, bir haber ajansında stajyer olarak çalışan Bekir ve Uğur'un hikayesi anlatılıyor.

Sektörde yükselmeyi hedefleyen Bekir ile mesleğin etik ilkelerine bağlı kalmaya çalışan Uğur'un yolları, mesleki sorumluluklar ve kişisel hedefler arasında kesişiyor. Haber peşinde başvurdukları küçük bir kurgu beklenmedik ilgi görünce ikili, kendilerini çeşitli olayların ve zorlu sınavların içinde buluyor.

Emrah Aguş'un senaryosunu yazıp yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda Ilgaz Kaya, Yılmaz Bayraktar, Berna Çağlar, Hakan Boyav ve Cem Özer yer alıyor. Tuba Ünsal ile Sinan Akçıl da konuk oyuncu olarak yapımda rol alıyor.

Dizi, bu akşam saat 21.00'den itibaren tüm bölümleriyle tabii platformunda izlenebilecek.