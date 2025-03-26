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Kültür

Ordu'da tarihi konak kent müzesine dönüşüyor

Ordu'da Bolaman Kalesi kalıntılarının üzerine 18. yüzyılda inşa edilen Hazinedaroğlu Konağı'nın kent müzesi olarak hizmet vermesi amacıyla restorasyon çalışmalarına başlandı.

Hayati Akçay  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Ordu'da tarihi konak kent müzesine dönüşüyor

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde kentsel ve arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan konağın Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle restore edildiği belirtildi.

Türk mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan tarihi konağın, yapılan çalışmalarla geleceğe taşınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz kıyısındaki doğal güzelliklerin içinde yer alan Bolaman Kalesi, Bizans döneminde temeli atılarak gözetleme ve karakol görevini yürütmek üzere inşa edildi. Kesme taşlardan oluşan kalenin kalıntıları üzerine ise 18. yüzyılda ahşap konak yapıldı. Çift cumbalı olan ve bölgenin mimari özelliğini yansıtan konak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun onarıldı. Bir süre restoran olarak hizmet veren Haznedaroğlu Konağı'nın son olarak ise tarihi ve turistik açıdan kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalara başlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek tarihi konak, Kent Müzesi olarak hizmet verecek."

Konağın özellikleri

Açıklamada, tarihi konağın özelliklerine yer verilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kademoğlu Konağı olarak da bilinen ve mahallede yer alan kale kalıntısı üzerine inşa edilen Haznedaroğlu Konağı'nın zemin katını oluşturan kalenin Cenevizlilerden kaldığı düşünülüyor. Son dönem Türk konut mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan tarihi konak, dikdörtgen bir plana sahip olup zemin üzeri iki kattan oluşuyor. Güneydoğu cephesinde, yapıya bitişik vaziyette bir şapel yer alan konak, yapının geçmişinin 18. yüzyıla kadar uzandığını kanıtlar nitelik taşıyor."



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