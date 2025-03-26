Fransa'da düzenlenen "Series Mania Forum 2025"te Türkiye standı açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) iş birliği ile "Series Mania Forum 2025"te Türkiye standı açıldı.
İstanbul
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen forumda bir araya gelen Türk ve Fransız sinemacılar arasında önemli görüşmeler gerçekleştirildi.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün, standı ziyaret eden yetkililerle güncel konuları değerlendirdi.
Standı ziyaret eden Fransa'nın Ulusal Film Merkezi (CNC) Uluslararası Direktörü Jeremie Kessler ve ekibiyle yapılan görüşmede iki ülke arasında yapılacak kültürel iş birlikleri, ortak yapımların artırılması ve İstanbul'da CNC ile ortak bir etkinlik düzenlenmesi konuları ele alındı.
Türkiye standını ziyaret eden Series Mania Genel Direktörü Laurence Herszberg ile yapılan görüşmede ise gelecek yıl için planlanan etkinlikler konuşuldu.
Series Mania Forum 2025 yarın sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.