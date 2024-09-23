Nippon Paint'in düzenleyeceği Creative Colour Awards'ın başvuruları kasımda başlayacak
Nippon Paint'in, bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Creative Colour Awards'ın (CCA) başvuruları 2 Kasım'da başlayacak.
İstanbul
Nippon Paint'in dünyadaki tüm mimarların katılımına açık olan ve bu sene üçüncü kez düzenleyeceği CCA'ın Türkiye tanıtımı, İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.
Nippon Paint Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ ile CCA Danışma Kurulu Üyesi İspanyol Mimar Francesca Sapey ve yarışmanın global jürisinde Türkiye'yi temsil eden Mimar Nevzat Sayın'ın konuşmacı olduğu toplantıya 50'yi aşkın mimarlık ofisi temsilcileri katıldı.
Renklerin kullanımını teşvik etme amacıyla hayata geçirilen yarışmaya 2 Kasım 2024-31 Mart 2025 arasında mimari, iç mekan ve kamusal alan tasarımları kategorilerinde tamamlanmış projeleriyle başvurabilecek olan mimarlar, her bir kategoride para ödülünün yanı sıra Nippon Paint'in dünya çapındaki tasarımcılar ve paydaşlar ağına erişim şansı da kazanacak.
Etkinlikte konuşan Nippon Paint Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, global çapta tasarımcıların renklerin olağanüstü ve yenilikçi kullanımını takdir ettikleri CCA'nın üçüncüsünü duyurmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Uludağ, "Bu yarışmanın ana yaklaşımı rengin mimari ve iç mimarlıkta bir amaç nasıl en doğru kullanıldığını ortaya koyan projeleri ödüllendirmek. Dünyanın her köşesinden farklı projelere açığız, Türkiye'de de bu tanıtımla, projeyi açmış olduk. Hem iç mimari, hem mimarlık, hem kamusal alan tasarımı ve navigasyon alanı alanlarında rengi değerlendiren bir jürimiz olacak. 2 Kasım'da başlayacak başvurularımız, martın sonuna kadar devam edecek. İç mimarlık ve mimarlık firmalarıyla bunu paylaşmaktan mutlu olduk." diye konuştu.
Uludağ, etkinlikte kazanan yarışmacılara farklı kategorilere, farklı parasal ödüller verileceğini, dünyadaki çok farklı mimarlık ofisleriyle birlikte finalin yapılacağı Japonya'daki final etkinliğine davet edileceğinin bilgisini paylaştı.
Mimarların renkleri, kamusal, özel alanda ya da yarı kamusal alan gibi çeşitli alanları belirlemek ve kodlamak için kullandıklarını dile getiren Uludağ, "Bazen bir anlam yüklemek için, bazen fark edilmek için dış cephede de renk kullanabiliyorlar. Biz hepsinin de son derece anlamlı olduğunu ve renkle birlikte iç mimarinin de daha da katma değerli olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel örnekler bulacağımızı düşünüyoruz. Mükemmel tasarlanmış mekan koleksiyonları oluştururken, renkleri tasarımın temel dili olarak ele almasıyla, renklerin önemine dikkatleri çekmeye odaklanan yarışmamızla, boyaların yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarını daha yüksek seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Renk tutkunu tüm mimarları CCA'ya katılmaya davet eden Uludağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"Nippon Paint'in mimari, iç mekan ve kamusal alan tasarımlarında renklerin kullanımını teşvik etme girişiminin bir ürünü olarak doğan yarışmamızın ilki 175 başvuruyla etkileyici bir başlangıç yapmıştı. Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Singapur, Hong Kong, Sri Lanka, Vietnam, Tayland, Malezya, Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Tayvan'dan renklerin dönüştürücü gücünü kullanan yeteneklerin katılımıyla kültürel perspektiflerin olağanüstü bir sergisine dönüşen CCA'ya bu yıl ilginin çok daha fazla olmasını bekliyoruz."
"Renkler, biz mimarların en önemli materyali"
CCA Danışma Kurulu Üyesi İspanyol Mimar Francesca Sapey de "Renklerin Gücü" adlı sunumunda renklerin DNA'nın bir parçası olduğunu belirtti.
Renklerin kullanımında her zaman için bir amaç söz konusu olduğunun altını çizen Sapey, "Renkler, biz mimarların en önemli materyali. Bir yol bulucu olduğu kadar yol gösteren olduğunu da düşündüğümüz renkler için, tüm dünyanın kullanmış olduğu en yaygın ortak dil diyebiliriz. Her ürünün rengi ve şekli karakteristiktir ve hiçbir proje birbirine benzemez." dedi.
Bu sene Türkiye'yi temsilen yarışmanın danışma kurulunda olacak Mimar Nevzat Sayın ise "Rengin Mimarideki Yeri" başlıklı konuşmasında, renklerin, dikkati çekmek ya da çekmemek, ayrışmak ya da ayrışmamak için en önemli araçlardan biri olduğunu dile getirdi.
Sayın, "Yapmış olduğumuz mimari eserlerde 'Bu renkler nereden çıktı?' sorusunu aldık ve aslında bu soru bizi çok mutlu etti. Çünkü renkler, aslında bir şeyi tarif etmek için kullandığımız en önemli done. Kısacası diyebiliriz ki, renkler ve mimarlık başlı başına bir mesele ve renkler olmadan çalışılmıyor." ifadelerini kullandı.
Üç kategoride başvuru yapılabilecek
CCA'da mimari, iç mekan ve kamusal alan tasarımı kategorilerindeki tamamlanmış projeleri kapsıyor. Her kategoride kazananına para ödülünün yanı sıra Nippon Paint'in dünya çapındaki tasarımcılar ve paydaşlar ağına erişim şansı da sunulacak. 31 Mart 2025'e kadar başvurulabilecek yarışmanın sonuçları, jüri tarafından değerlendirilecek.
Yarışmaya katılanlar arasında kısa listeye kalan mimarlar, ödül töreni için 2025'in temmuzda Tokyo'da Nippon Paint'in davetlisi olacak. Yarışmanın başvuruları ise Creative Colour Awards'ın internet sitesi üzerinden alınacak.