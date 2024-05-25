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Kültür

Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında mezarı başında yad edildi.

Fatih Türkyılmaz  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı

Istanbul

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte dualar edildi.

"Türkiye merkezli düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir"

Törende konuşan Davut Gül, bir neslin yetişmesinde Kısakürek'in çok önemli katkıları olduğuna dikkati çekerek, "Sadece bir neslin yetişmesi değil aynı zamanda sonraki nesillere de ilham kaynağı olan, hepimizin başucu kitaplarından bir tanesine imza atan, mutlaka okuduğumuz, fikirlerinden etkilendiğimiz üstadın ölüm yıl dönümünde bir araya geldik. Mekanı cennet olsun. Makam-ı ali olsun. Rabbim cennetinde buluştursun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Kısakürek'in bir fikir adamı olarak çok sayıda insana ışık tuttuğunu belirterek, "Türkiye merkezli düşünmekten, Türkiye merkezli dünya düzenini ortaya koyabilmek için fikirleri, şiirleri, konferanslarıyla onca mahalle baskısına rağmen hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Üstad Necip Fazıl deyince benim aklıma hep şu gelir: 'Üzülme, bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır.' Ayasofya'nın minarelerindeki beyaz güvercinler olarak Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunduğunda ve namaz kıldığımızda aklımıza ilk gelecek şeylerden bir tanesi bu olsun. Kendisini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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