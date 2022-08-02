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Kültür

Moliere'in 'Cimri'si AKM'de izleyiciyle buluşacak

Fransız oyun yazarı Moliere'in unutulmaz eseri "Cimri", Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Hilal Uştuk   | 02.08.2022
Moliere'in 'Cimri'si AKM'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyacağı eser, 4-6 Ağustos'ta, Işıl Kasapoğlu rejisörlüğünde sanatseverlerle buluşacak.

Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeye kazandırdığı eser, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyindeki para tutkusunu alaya alıyor. Eserde, "Harpagon" karakterini, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandıracak.

Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Funda Karasaç, müziklerini Kemal Günüç, ışık tasarımını ise Osman Uzgören hazırladı.

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