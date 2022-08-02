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Kültür

3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başlıyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenecek "3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali" (BALLOON FEST ÜRGÜP), bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan 22 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Behçet Alkan   | 02.08.2022
3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başlıyor

Nevşehir

Ürgüp Belediyesinn düzenlediği, 4 Ağustos'ta başlayacak festival, kortej, sıcak hava balonlarının gösteri uçuşu ve konser etkinlikleri ile 4 gün sürecek.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçedeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, festivalin ilçe ve bölge turizmine katkı sunacağını, etkinliklerin ilçeye renk katacağını belirtti.

Tüm yerli ve yabancıları festivalde ağırlamak istediklerini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Umut ediyorum ki çok yoğun bir katılım olacak. Akşamları 'night glow' gösterileri ve konserlerle bu festivali hayata geçireceğiz. Bölgemiz, tarihsel güzelliklerin ender ve benzersiz coğrafyaya sahip Allah'ın lütfu bir bölge. Bölgenin en önemli aktivitelerinin başında balon turu geliyor. Biz her fırsatta şunu önemsiyoruz, insanlar bölgenin güzelliklerini görmeye gelsin ama aynı zamanda hem yeryüzüyle hem gökyüzüyle bütünleşecek aktiviteleri bölgede kaldıkları süre içinde yaşasınlar istiyoruz. Bu anlamda, bölgedeki balon aktivitesi, dünyada uçuşların en yoğun olduğu yer. Bu vesile ile kendi balonlarımızı ve aktivitelerimizi ulusal ve uluslararası anlamda tanıtmayı görev addederek festivali hazırladık."

BALLOON FEST ÜRGÜP, 4 Ağustos saat 18.00'de ilçe meydanından festival alanına kadar sürecek kortejle başlayacak, aynı gün akşam şarkıcı Ece Seçkin konser verecek.

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