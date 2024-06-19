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Kültür

Mersin'deki Arsinoe Antik Kenti'nin çehresi düzenleniyor

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması için temizlik çalışması yürütülüyor.

Muzaffer Keklik  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Mersin'deki Arsinoe Antik Kenti'nin çehresi düzenleniyor

Mersin

Bozyazı Kaymakamlığının açıklamasına göre, 29 Temmuz 2023'te "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kaledibi Mahallesi'ndeki antik kentin çehresi düzenleniyor.

Anamur Müze Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde tarihi yapı, etrafındaki yabani otlardan arındırılıyor.

Çalışmayla denize uzanan tepede yer alan Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.

Çevresinde kale surları olan yapının kalıntıları arasında kesme ve moloz taştan inşa edilmiş bazilika ile kilise bulunuyor.

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