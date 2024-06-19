Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Ankara
Devlet Opera ve Balesi (DOB) açıklamasına göre, Yuri Grigoroviç başkanlığında faaliyetlerini sürdüren IFBC'nin genel kurulu 14 Haziran'da İstanbul'da yapıldı.
DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Sağtürk, genel kurulda oy birliğiyle IFBC Genel Başkan Yardımcısı oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.