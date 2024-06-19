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Kültür

Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Orhan Onur Gemici  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu

Ankara

Devlet Opera ve Balesi (DOB) açıklamasına göre, Yuri Grigoroviç başkanlığında faaliyetlerini sürdüren IFBC'nin genel kurulu 14 Haziran'da İstanbul'da yapıldı.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Sağtürk, genel kurulda oy birliğiyle IFBC Genel Başkan Yardımcısı oldu.

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