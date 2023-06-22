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Kültür

Marvel Stüdyoları, dizi jeneriğinde yapay zeka kullandığı için eleştiriliyor

Marvel Stüdyolarının Disney+'ta yayınlanan dizisi Secret Invasion (Gizli İstila), açılış jeneriğinde yapay zeka kullanması nedeniyle sanatçılar ve hayranları tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Aynur Şeyma Asan  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Marvel Stüdyoları, dizi jeneriğinde yapay zeka kullandığı için eleştiriliyor

Ankara

The Independent'ın haberine göre, oyun, film ve dizi haberleri sitesi Polygon'a konuşan dizinin ABD'li baş yapımcısı ve yönetmeni Ali Selim, jeneriğin daha önce de çeşitli projelerde beraber çalıştıkları görsel efekt şirketi "Method Stüdyoları" tarafından yapay zeka kullanılarak yapıldığını doğruladı.

Jeneriğin, "Skrull" adı verilen şekil değiştiren yaratıkların dünyayı istilasını konu alan dizinin temasına uyumlu olduğunu belirten Selim, jeneriğin yapılma süreci hakkında "Fikirleri, temaları ve kelimeleri ortaya attık, sonra da bilgisayar onunla bir şeyler yaptı. Sonra kelimeleri kullanarak biraz değiştirdik." ifadesini kullandı.

Sanatçılar ve dizinin hayranları ise sinemada yapay zeka kullanımının, "sanatçıların elinden iş imkanlarını aldığı" ve "etik olmadığı" gerekçesiyle Marvel Stüdyolarını eleştiriyor.

Dizi, film ve oyunlar için görsel senaryo taslağı hazırlayan Jon Lam da Twitter hesabında, söz konusu yapay zeka kullanımının Amerikan Senaristler Birliği (WGA) öncülüğünde başlatılan greve destek veren tüm sanatçı ve yazarların "yarasına tuz bastığını" kaydetti.

WGA tarafından 2 Mayıs'ta yapay zeka teknolojisine karşı sanatçıların çeşitli haklarının korunması amacıyla grev başlatılmıştı.

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