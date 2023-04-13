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Kültür

Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi

Bahamalar bayraklı lüks "Silver Spirit" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 450 yolcu ve 400 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

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