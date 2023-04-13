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Kültür

Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahneye konulan "Don Kişot" balesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Miguel de Cervantes'in Don Kişot romanından seçilmiş bazı bölümlerin yer aldığı eser, 19 ve 20 Nisan'da sahnelenecek.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu eserde "Don Kişot" karakterini Alkış Peker, "Sanço Panza"yı Ürün İndere yorumlayacak. Eserde ayrıca Onur Tunay, Kerem Kuraner, M. Nuri Arkan, Melike Manav, Julia Hartmann, Merve Topaldemir, Zeynep Güçoğlu, Asena Ökte, Berin Kocabaşoğlu, Ayça Anıl, Can Bezirganoğlu, Alican Güçoğlu, Zuhal Karaca ve Özlem Özgen Ovacıklı sahne alacak.

Orkestra şefliğini Roberto Gianola'nın üstlendiği temsilin dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Önder Arık yapacak.

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869'ta Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen bale, müziklerindeki melodi zenginliği ile klasik bale dünyasının önemli eserlerinden biri olarak biliniyor.

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