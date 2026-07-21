Kneecap konserinde sahne ekranlarına "Filistin'e Özgürlük" mesajı yansıtıldı

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Epifoni ve URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen konserde grup, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında sahne ekranlarına Türkçe "Filistin'e Özgürlük" mesajı yansıtıldı. Mesaj, dinleyiciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Grup, konserde "Fine Art", "H.O.O.D", "Better Way To Live" ve "Sick In The Head" adlı parçalarını seslendirdi.

Konserin açılışında Türkçe hip-hop grubu MODE XL performans sergiledi.

2017'de kurulan grup, BAFTA ve Sundance ödüllü biyografik filmleri, dünyanın önde gelen festivallerindeki performansları ve Coachella ile Glastonbury gibi dev sahnelerdeki başarılarıyla uluslararası ölçekte ses getirdi.​​

