Suriye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 111 artarak yılın ilk 6 ayında 3,5 milyonu geçti

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan
21 Temmuz 2026•Güncelleme: 21 Temmuz 2026
Suriye Turizm Bakanlığı İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 670 bin olan ziyaretçi sayısının yüzde 111 arttığı belirtildi.
Buna göre, farklı ülkelerden turist sayısı yüzde 448, Arap turist sayısı ise yüzde 107 yükselirken, yılın ilk 6 ayında Suriye'yi ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 520 bine ulaştı.
Kurum yetkilileri, kaydedilen büyüme oranlarının Suriye'ye yönelik güvenin arttığını ve ülkeye olan bölgesel ve uluslararası talebin yükseldiğini gösterdiğini ifade etti.