Suriye'yi 2026 yılının ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak, 1 milyon 670 binden 3 milyon 520 bine yükseldi.

Suriye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 111 artarak yılın ilk 6 ayında 3,5 milyonu geçti Suriye'yi 2026 yılının ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak, 1 milyon 670 binden 3 milyon 520 bine yükseldi.

Suriye Turizm Bakanlığı İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 670 bin olan ziyaretçi sayısının yüzde 111 arttığı belirtildi.

Buna göre, farklı ülkelerden turist sayısı yüzde 448, Arap turist sayısı ise yüzde 107 yükselirken, yılın ilk 6 ayında Suriye'yi ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 520 bine ulaştı.

Kurum yetkilileri, kaydedilen büyüme oranlarının Suriye'ye yönelik güvenin arttığını ve ülkeye olan bölgesel ve uluslararası talebin yükseldiğini gösterdiğini ifade etti.