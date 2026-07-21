İzmir'in Urla ilçesinde faaliyet gösteren disiplinlerarası sanat mekanı UrlaDam, sanatın farklı alanlarını aynı çatı altında buluşturan yapısıyla üretim, araştırma ve kültürel etkileşim için yeni bir zemin sunuyor.

UrlaDam, sanatın farklı alanlarını buluşturan bir yaşam alanı sunuyor İzmir'in Urla ilçesinde faaliyet gösteren disiplinlerarası sanat mekanı UrlaDam, sanatın farklı alanlarını aynı çatı altında buluşturan yapısıyla üretim, araştırma ve kültürel etkileşim için yeni bir zemin sunuyor.

Sanatçı konaklama programlarından atölye çalışmalarına, sergilerden söyleşilere uzanan etkinlikleriyle yıl boyunca farklı disiplinlerden üreticileri ve sanatseverleri bir araya getiren mekan, ortak üretim kültürünü destekleyen bağımsız bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Eşi Nazan Kesal ile UrlaDam'ı kuran oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin kuruluş sürecini, hedeflerini ve sanat üretimine sunduğu katkıları anlattı.

Ercan Kesal, UrlaDam'ı ilk olarak çok amaçlı bir yaşam merkezi gibi düşündüklerini belirterek, "Kocaman bir atölye. Diplomasız, sertifikasız, yaş sınırı olmayan, müfredata esir düşmemiş, hayatın ve sokağın içinden akan benzersiz bir okul." ifadelerini kullandı.

"Her seferinde yeni hayallere kapılmaya devam ediyoruz"

Bütün sanatların yaşam sanatına hizmet etmekle yükümlü olduğuna inandıklarını dile getiren sanatçı, "Bu sene 5. yılımızı idrak ediyoruz. Aslolan bu yolculuktur. Vuslat olursa yolun anlamı kalmaz. Hayallerimizin gerçekleştiğini görüyoruz ama her seferinde yeni hayallere kapılmaya devam ediyoruz." dedi.

Kesal, UrlaDam'ın yaz-kış yaşayan bir merkez olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden sezonluk bir program yapmıyoruz. Hatta kış sezonu için aklımızda daha heyecan verici işler var. Tüm etkinliklere, sergi ve atölyelere her zamanki seçiciliğimiz ve usta küratörlerimizin kararları yön veriyor." diye konuştu.

Urladam ziyaretçilerinin sadece tüketici olmadığını, aynı zamanda amatör-profesyonel sanat üreticisi olan kişilerden oluştuğunu aktaran Kesal, şunları kaydetti:

"Belki de yaşama yeri olarak benzer kasabalar yerine Urla'yı seçme sebepleri de bundan kaynaklanıyor. Bu yüzden biz de mekan ve kurum olarak şanslıyız. Sergi salonumuzu gezen herhangi bir konuğumuzun pekala bir sonraki ay kendi kişisel sergisini de konuşuyor olabiliyoruz ya da herhangi bir atölyede yer alan bir kursiyerimiz bir sonraki sene kendi uzmanlık alanında bir atölye açabiliyor. Bu ayrıcalığı sürdürmek ve daha geniş katılıma şans tanımak istiyoruz."

"Bu yıl yabancı müzisyen ve gruplara da yer veriyoruz"

Ercan Kesal, sanatın hayatın içinden kopmaması gerektiğini vurgulayarak, UrlaDam'ın tüm üretim ve programlarını sanatı daha erişilebilir kılma ve gündelik yaşamın besleyici bir parçası haline getirme anlayışıyla oluşturduklarını belirtti.

UrlaDam'daki Ağaçlı Sahne'de hem kendi etkinliklerine hem de farklı tiyatro oyunlarına ve konserlere yer verdiklerini söyleyen Kesal, "Sevilen müzisyenlerin konserleri de gelecek günlerin etkinliklerinden. Tanju Okan'ı anacağımız anlamlı bir gecemiz var. Bu yıl yabancı müzisyen ve gruplara da programda yer veriyoruz. 17 Ağustos'ta Elliot Tordo konserine müzikseverleri bekliyoruz. Galerimizde Mansur Tansu'nun resim sergisi devam ediyor. Antropoloji buluşmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca 1-2 Ağustos'ta çocuk festivalimiz, eylülde de caz festivalimiz var." dedi.

Eşi Nazan Kesal'ın programdaki tiyatro, konserler, atölyelerle ilgili içerikleri hazırladığını aktaran sanatçı, şunları kaydetti:

"Onun bir anlamda sanat yönetmeni koordinasyonu görevi var. Yaklaşık 8 ayı geçen ve halen devam eden tiyatro atölyesi yapıyorlar. Temmuz sonu oynanacak oyunun oyuncuları, tamamen amatörlerden oluşan, birbirinden farklı meslek gruplarından, Salihli'den İstanbul'dan Aliağa'dan Aydın'dan Çanakkale'den gelen insanlardan oluşuyor. Anton Çehov'un 'Ayı' ve 'Bir Evlenme Teklifi' adlı kısa oyunlarından iki kolaj yapıldı. Gösteriler seneye de düzenli olarak devam edecek. Ayrıca kamera önü oyunculuk atölyesi de yapıyoruz."

"Ulaşamayacağımız yerlere oyun ve etkinliklerle gitmek mümkün"

Ercan Kesal, yeni kurdukları çocuk tiyatrosuna da değinerek, "İlk oyunumuz 'Kuyruksuz Tilki'yi, Burak Tali yönetti ve çok sevildi. Ege Sanayi Odasının desteğiyle Bergama'da köy okullarında taşımalı öğrenim gören çocuklara oyunu gösterdik. Hayatlarında hiç tiyatro izlemeyen çocukların ayağına gitmek, imkanı olmayan yerlerde çocuklar ile buluşmak çok heyecan verici. Sadece UrlaDam'da değil ulaşamayacağımız yerlere oyun ve etkinliklerle gitmek mümkün ve bunu yapmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Merkezde bugün Bora Akkaş'ın sahnelediği "Harika Şeyler Listesi" oyunu, yarın Ceylan Ertem konseri, 23 Temmuz'da Salih Bademci'nin "Sesler" oyunu, 24 Temmuz'da Onur Ünsal'ın oynadığı "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri", 25 Temmuz'da Candles & Echoes" konseri, 26 Temmuz'da Baturay Özdemir'in stand up gösterisi, 27 Temmuz'da Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın rol aldığı "Konken Partisi" oyunu, 29 Temmuz'da İclal Aydın'ın gösterisi ve 30 Temmuz'da Uğur Yücel'in "Hiç" oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Gelecek ay ise 1-2 Ağustos'ta "Toyota Çocuk Festivali", 3 Ağustos'ta Sumru Yavrucuk'un "Shirley Valentine" oyunu, 4 Ağustos'ta Ecem Erkek'in "Kara Kız" oyunu, 5 Ağustos'ta Nükhet Duru konseri, 6 Ağustos'ta Nilgün Belgün'ün "Aşk ve Komedi" oyunu, 7 Ağustos'ta İnci Türkay'ın "Liste" oyunu, 8 Ağustos'ta Nazan Kesal'ın "Yaralarım Aşktandır" oyunu, 9 Ağustos'ta "Kardeş Türküler" konseri, 11 Ağustos'ta Suat Suna konseri, 12 Ağustos'ta Sezen Keser'in "Dansöz" oyunu, 13 Ağustos'ta Oğulcan Arman Uslu'nun "9/8'lik Kıyamet" oyunu, 14 Ağustos'ta Uğur Yücel'in "Hiç" oyunu ve 15 Ağustos'ta Tolga Avanoğlu'nun "Hatıram Yeter" gösterisi sahnelenecek.

Ayrıca 16 Ağustos'ta "Çizmeli Kedi" müzikali, 17 Ağustos'ta Elliot Tordo konseri, 18 Ağustos'ta "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit", 19 Ağustos'ta "Kirli Sepeti", 20 Ağustos'ta "Gömercin Kuşları", 21 Ağustos'ta "Nokta", 22 Ağustos'ta "Sesler" oyunu, 26 Ağustos'ta Özgür Turhan stand up gösterisi, 27 Ağustos'ta Teyfik Rodos'la "Tanju Okan Gecesi", 28 Ağustos'ta Mehmet Erdem konseri, 29 Ağustos'ta ise Sonat Bağcan konseri gerçekleştirilecek.