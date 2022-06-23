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Kültür

'Klondike' filmi Almanya'da jüri özel ödülü aldı

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike", "21. Alman Filmleri Barış Ödülü-Köprü"de verilen "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Salih Şeref   | 23.06.2022
'Klondike' filmi Almanya'da jüri özel ödülü aldı

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, Sundance Film Festivali ve Berlin Film Festivali'nden ödülle dönen Ukrayna-Türkiye ortak yapımı film, 21 Haziran'da sona eren festivalde ödüle layık görüldü.

Bernhard Wichi Memorial Fund tarafından 2002'den beri seçkin film yapımcılarını onurlandıran ödüller, Münih'teki Cuvillies Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende takdim edildi.

Münih Uluslararası Film Festivali öncesinde düzenlenen etkinlik kapsamında hümanist, sosyo-politik ve sanatsal açıdan değerli filmler ödüllendirilirken, dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilen film yapımcılarına toplam 60 sembolik ödül verildi.

Jürinin açıklamasında, Klondike'nin, baskıcı ve hüküm süren bir yıkım makinesinin yarattığı cehennemin ortasında, bir aile dramını hassas şekilde işlemesi ve şiirsel görüntülere yer veren yönetmenlik başarısından dolayı ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Maryna Er Gorbach'ın, evrensel değere sahip olağanüstü bir film yarattığı aktarılan açıklamada, "Film bizi felakete giden umutsuz, hüzünlü ve kaçınılmaz yola, savaşın vahşileşmesine ve ıssızlığına götürüyor. İnsanların insanlıktan çıktığını gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Devlet Film Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan film, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesine odaklanıyor. Film, aynı zamanda sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'de Ukrayna'da düşürülmesi olayını da beyaz perdeye taşıyor. ​​​​​​​

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