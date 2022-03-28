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Kültür

'Klondike' İsviçre'den 3 ödülle döndü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Klondike", 36. Uluslararası Fribourg Film Festivali'nden 3 ödül kazandı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 28.03.2022
'Klondike' İsviçre'den 3 ödülle döndü

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre Ukrayna-Türkiye ortak yapımı film, "Uluslararası Yarışma En İyi Film", "Gençlik Jürisi Mansiyon" ve "Film Eleştirmenleri En İyi Film" ödüllerine değer görüldü.

Locarno Film Festivali Direktörü Giona A. Nazzaro tarafından aktarılan jürinin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

"Jüri, genç ve çekici bir ses tarafından yönetilen, yazılan ve düzenlenen başarılı ve güçlü bir film. Maryna Er Gorbach'ın yakın gelecekte uluslararası sinemada önemli bir rol oynayacağına, bu şaşırtıcı ve dikkat çekici eserde yer alan vaatleri yerine getirmeye devam edeceğine inanıyor. Gerçekleşmek üzere olan bir savaşın, kasvetli tasvirinin titiz bir şekilde işlenmesi ve insan doğasının karmaşasını anlama konusundaki şefkatli yaklaşımı nedeniyle, Maryna Er Gorbach'ın Klondike filmini oy birliğiyle Grand Prix'e layık gördü."

Ödül törenine yönetmen Maryna Er Gorbach'in yanı sıra filmin ortak yapımcılığını üstlenen Mehmet Bahadır Er de katıldı. Gorbach, törende yaptığı konuşmada, savaş altında, ülkesini savunan Ukraynalı sanatçılara dikkati çekti.

Türkiye prömiyeri 41.İstanbul Film Festivali'nde yapılacak

"Klondike"nin Türkiye prömiyeri, 8-19 Nisan'da 41. İstanbul Film Festivali'nin "Ulusal Yarışma" bölümünde gerçekleşecek. Gösterim, 14 Nisan'da filmin ekibinin katılımıyla yapılacak.

Ukrayna Devlet Film Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan film, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesine odaklanıyor. Film, aynı zamanda sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'de Ukrayna'da düşürülmesi olayını da beyaz perdeye taşıyor. ​​​​​​​

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