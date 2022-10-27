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Kültür

"Kilis yorganı" coğrafi işaretle tescillendi

Kilis yorganı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edildi.

Cebrail Caymaz   | 27.10.2022
"Kilis yorganı" coğrafi işaretle tescillendi

Kilis

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kilis yorganı için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Kilis yorganının coğrafi işaret tescil belgesinin artık kadim medeniyetler diyarı Kilis'e ait olduğu belirtilen açıklamada, bugün tescil belgesinin Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş ve İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın tarafından teslim alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kilis Belediyesi olarak kente özgü bir çok ürünün coğrafi işaret tescil belgesini almak için girişimlerin ilerleyen günlerde de devam edileceği kaydedildi.

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