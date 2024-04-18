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Kültür

Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.

Bilal Altıok  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Burdur

Kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan Medusa mozaiğinin, hava şartlarından zarar görmemesi için kış aylarında üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatıldı.

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan odeonun ortasındaki mozaik, ihtişamıyla 2024 yaz sezonunda da ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, üzeri açılan zemin mozaiğinin kasım sonuna kadar ziyaret edileceğini söyledi.

Milattan sonra 1. yüzyılın ilk evrelerinde "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen, mitolojide gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa'yı tasvir eden mozaiğin dünyada benzerinin bulunmadığı belirtiliyor.

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