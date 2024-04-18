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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Endülüs'ün önde gelen 44 sanatçısı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde önde gelen 44 sanatçı, "Gazze. Alışma. Unutma" başlığı altında bir manifestoyla Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Şenhan Bolelli  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Endülüs'ün önde gelen 44 sanatçısı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Madrid

Endülüs kültür ve sanat dünyasından yazar, ressam, şair, müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusu ile gazetecilerden oluşan 44 kişi, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ilan edilmesini istedi.

"Filistin İçin Endülüs Koordinasyonu" derneğinin öncülüğünde bir araya gelen sanatçıların yayımladığı manifestoda, "Gazze Şeridi'nde yarısından fazlası çocuk 30 binden fazla sivil öldürüldü. Binaların yarısından fazlası yıkıldı, insanlar enkaz altında bırakıldı. Gazze karadan, denizden ve havadan bombalanıyor. Refah, fare kapanına dönüştürüldü ve on binlerce yerinden edilmiş insan var." ifadesi yer aldı.

Uluslararası toplum ve siyasetçiler için "kendini savunma hakkı, uluslararası hukuk, orantılı güç ifadelerinin artık anlam ifade etmediğini" vurgulayan Endülüslü sanatçılar, bu kelimelerin "siyasetçilerin utançlarını gizlemekten başka bir işe yaramadığını" kaydetti.

Manifestoda ayrıca İspanya hükümetine, "İsrail ile silah ticaretini durdurması, diplomatik ilişkileri askıya alması, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek vermesi ve İsrail'in Filistin'i işgali ile insan haklarını sistematik olarak ihlal etmesini kınaması için harekete geçmesi" çağrısında bulunuldu.

"Filistin'de yaşanan soykırımdan ve katillerin zulmüne karşı gösterilen sessizlikten utanç duyduklarını" ifade eden Endülüslü sanatçılar, siyasetçilere "eyleme geçmeleri", sivil topluma da "gösterilere katılmaları" taleplerini iletti.

Manifestoya imza atan sanatçılar arasında yazar Elvira Lindo, aktör Paco Tous, Pepon Nieto, Antonio de la Torre ve müzisyen Miguel Rios, Rocio Marquez ve Martirio gibi isimler dikkati çekti.

İspanya'nın 100'den fazla belediyesinde 20-21 Nisan'da Filistin'e destek gösterileri düzenlenmesi planlanıyor.

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