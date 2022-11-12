Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,263.40
BTC/USDT
16,807.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Teşkilat Akademisi 'Türkiye Yüzyılı' temalı eğitim programında konuşuyor
logo
Kültür

Karsu, yeni repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu

Son dönemde adından başarıyla söz edilen genç müzisyen Karsu, BKM Organizasyonu ile Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.11.2022
Karsu, yeni repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı/AA

İstanbul

Konserde Karsu'dan önce Steven Aswin ve Çisem Özkurt mini bir performans sergiledi.

Sanatçı, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern melodilerle buluşturduğu, ilk kez yeni repertuvarından şarkıları konserde dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sahnede yaptığı konuşmada genç müzisyen, bu etkinliğin bugüne kadar İstanbul'da verdiği en büyük konser olduğunu söyledi.

Yeni şarkılar yazmaya devam ettiğini belirten Karsu, şunları kaydetti:

"Yeni bir televizyon programı yaptım. Hollanda'da yayınlanacak 'Karsu'nun Türkiye'si' diye ve 8 bölüm olacak. Türkiye'de Avrupa'da gösterilecek. Yemeğimiz, kültürümüz, sanatımız, insanlarımız, doğamız yer alacak programda. Bir hayalim daha vardı. Bir yemek kitabı yazmak. Onu da şu anda yazıyorum. Bir halamı, bir teyzemi arıyorum, tartışıyoruz. Tarifler, yemekler yazıyorum ya aslında çok farklı şeyler değil. Yemekte malzemelerle birleştirip yazıyorsun, şarkıda da birkaç enstrümanla birleştirip şarkı yazıyorsun, bence ikisi aynı şey."

Yaklaşık 2 saat süren konserde genç şarkıcı aralarında "İnadına İtiraf", "Vuslat", "Let You Go", "Bırak Beni Böyle" ve "Sonunda"nın bulunduğu birçok parça seslendirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, terör örgütü elebaşı lehine slogan atan sanığa verilen beraati bozdu
MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu
Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
Her köpek saldırısı haberinde eşini kaybettiği olayın acısı tazeleniyor
Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı

Benzer haberler

Karsu, yeni repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu

Karsu, yeni repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu

Şef Gürer Aykal 80. yaşını sahnede kutladı

Usta sanatçı Ayla Algan: Sadri Alışık'tan çok şey öğrendim

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet