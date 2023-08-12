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Kültür

Kapadokya semaları figürlü balonlarla renklendi

Nevşehir'de düzenlenen, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" kapsamında figürlü sıcak hava balonlarının gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Behçet Alkan  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Kapadokya semaları figürlü balonlarla renklendi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk ayağı olan "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nin hafta sonu etkinlikleri renkli görüntülerle başladı.

Göreme beldesinde, çeşitli figürler içeren sıcak hava balonları sabahın ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlanırken, gösteriyi izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler alanda yoğunluk oluşturdu.

"Kalp," "dondurma", "ördek", "Oburiks", "ahtapot", "Türk bayrağı" gibi çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları peribacalarıyla kaplı vadilerin üstünde süzüldü.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, 5 Ağustos'ta başlayan festivalin turistler ve yerli halk için eğlenceli aktiviteler barındırdığını belirterek, "Festival çok güzel geçiyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin yanı sıra yabancı konuklarımız var. Göreme'deki tüm otellerde tam doluluk oluştu." dedi.

Alanda balonları izleyenlerden Necla Yerli ise çocuklarıyla Kayseri'den figürlü balonları görmek için geldiklerini, ortaya çıkan manzarayı beğendiklerini ifade etti.

Festival, yarın sona erecek.


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