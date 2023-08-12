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Kültür

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "A Passage to Bollywood" ile devam etti

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, "A Passage to Bollywood" sahnelendi.

Ali Ballı  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "A Passage to Bollywood" ile devam etti Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde devam eden festivalde, Bodrumlu sanatseverlerin karşısına ilk kez çıkan ve geleneksel Hint müzikleri ve modern Bollywood şarkıları ile sahneye adeta bir Bollywood filmi yansıtan Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu, performanslarıyla beğeni topladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, temsil öncesi yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'nde dünyanın en yüksek sanatlarından dansın birçok örneklerini izleyicilerle buluşturduklarını belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

Hint dansları, yoga, meditasyon gibi yerli figürler ile güçlü batılı dans tekniklerinin bir araya geldiği gösterinin koreografisini Ashley Lobo üstlendi.

Bodrum Kalesi'nde Hint rüzgarı estiren eserde tiyatro, aksiyon, romantizm ve dans bir arada deneyimlendi.

Eser daha önce turneye çıktığı İsrail, Bahreyn, Güney Afrika, Kanada, Tayvan, Meksika, Çin, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok ülkesinde seyirci tarafından büyük ilgi görmüştü.

Festival, 13 Ağustos'ta İspanyol Flamenko Dans Topluluğunun sergileyeceği "Woman By Aarón Vivancos" adlı performansla sürecek.

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