20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Güney Koreli piyanistin konseriyle devam etti
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında piyanist Seonghyeon Leem, Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.
Muğla
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'i konuk etti.
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Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gün batımında başlayan, yıldızların altında devam eden gecede izleyiciler, klasik müziğin en seçkin eserlerinden oluşan eserleri Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'in ellerinden dinledi.
Sanatçı programda çaldığı eserlerle beğeni topladı.
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 28 Ağustos'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.