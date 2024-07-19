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Kültür

Judas Priest, 24 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, "Invincible Shield Tour Europe" turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek.

Özlem Limon  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Judas Priest, 24 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Topluluk en sevilen şarkılarının yanı sıra, mart ayında çıkan yeni albümleri "Invincible Shield"dan bazı parçalarını da ilk kez canlı olarak konserde seslendirecek.

Grammy ödüllü grubun vokalisti Rob Halford ile grubun başgitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için gönderdiği videoda, "Uzun zamandır Türkiye'de çalmadığımız için geri dönmekten çok memnunuz. Judas Priest tarzı heavy metal müziğimiz, yeni albümümüz Invincible Shield'dan bazı şarkılar ve hayranlarımızın çok sevdiği birçok diğer şarkıyla 24 Temmuz'da İstanbul'da görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde 1969'da kurulan ve tüm zamanların en iyi metal gruplarından biri olarak gösterilen topluluğun albümleri, 50 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Dünya çapında turnelerin yanı sıra birçok prestijli ödülün sahibi olan topluluk, 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'de "Rock and Roll Onur Listesi"ne alındı.

Grup, 1980'de "British Steel", 1981'de "Point of Entry", 1982'de "Screaming for" albümlerinin yanı sıra birçok albümü hayranlarının beğenisine sundu.

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