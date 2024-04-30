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Kültür

İzmir Devlet Opera ve Balesi Kuğu Gölü Balesi'ni sahneledi

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), klasik bale repertuvarının en ikonik eserlerinden Kuğu Gölü Balesi'ni İzmirli izleyicilerle buluşturdu.

Mustafa Güngör  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
İzmir Devlet Opera ve Balesi Kuğu Gölü Balesi'ni sahneledi

İzmir

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin bestelediği eser Bornova Necdet Aydın Sahnesinde seyirciyle buluştu.

Prens Siegfried ve Odette'nin romantik ve trajik aşk hikayesini anlatan eserde Şef Tolga Taviş, başkemancı Kemal Tören eşliğindeki İZDOB orkestrasını yönetti.

Başrolleri Odette-Odile rolünde Cansu Polat, Prens Siegfried rolünde Çağın Özideş, Von Rothbart rolünde Boğaçhan Bozcaada, Kraliçe Prens Siegfried'in annesi rolünde Çisil Bozcaada ve öğretmen Wolfgang rolünde Altan Kılınç paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Kuğu Gölü'nün sahnelenmesi meşakkatli eserlerden birisi olduğunu söyleyerek, "Bu eserde dikkat edilmesi, izlenmesi, dinlenmesi ve duygulanılması gereken o kadar çok öğe var ki her temsil izleyici için yeni deneyimleri de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Eser, 2, 4, 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde de İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

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