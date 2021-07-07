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Kültür

'Saraydan Kız Kaçırma' 10-11 Temmuz'da izlenebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Hilal Uştuk   | 07.07.2021
'Saraydan Kız Kaçırma' 10-11 Temmuz'da izlenebilecek

Istanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesindeki etkinlik 10 Temmuz'da 20.45'te, 11 Temmuz'da ise 15.30 ve 20.45'te sahnelenecek.

Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla seyirci karşısında olacak.

Eserde dönüşümlü olarak, Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin "Blondchen", Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabar ise "çocuk" rolünü yorumlayacak.

Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik edeceği Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın koreografisini Tan Sağtürk üstlendi. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, eserin daha önce açıklanan gösterim takviminde değişiklik yapıldı.

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