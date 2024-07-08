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Kültür

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ömer Mirza Şeker  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8-11 Temmuz'da "Tereddüt Çizgisi" film gösterimi, 12 Temmuz'da "Acaibü'l Temaşa" tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'de bugün ve yarın Şener Şen'in rol aldığı, Vasıf Öngören'in yönetmenliğini üstlendiği "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelenecek.

Zorlu PSM'de gerçekleşen "Pluxee Sinema Günleri" kapsamında bugün "Nil'de Ölüm" ve 12 Temmuz'da "Wiplash" filmleri sanatseverlere sunulacak.

ADT Sahne'de bugün, yarın, 12 ve 13 Temmuz'da "İşte Juliet", "Frida Kahlo", "Bir Delinin Hatıra Defteri" ve "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yarın Gökhan Türkmen, 10 Temmuz'da Manga, 11 Temmuz'da ise İbrahim Tatlıses sahne alacak.

Maximum Uniq Hall'de 10 Temmuz'da "Berkay", 11 Temmuz'da "Hania Rani", 12 Temmuz'da "Goran Bregovic Wedding and Funeral Band" konserleri dinleyiciyle buluşacak.

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda bugün Kenan Doğulu, yarın Sertab Erener ve Emre Kula konser verecek.

Sergiler

Azerbaycan Cumhuriyetinin 105. yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Zafer Müjdesi sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Hülya Yazıcı'nın küratörlüğünde Bağımsız Sanat Vakfında açılan "Küçük İşler/Büyük İşler" karma sergisi, 10 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivleri iş birliğinde Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında açılan "Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya" sergisi, sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.

Ahbap Derneğinin "İlham Atölyesi" projesi kapsamında Adıyaman Gölbaşı Fen Lisesi'ndeki öğrencilerin hazırladığı eserler, Müze Gazhane'de sergileniyor.

Okçular Vakfı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu iş birliğiyle düzenlenen Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eser Sergisi, Rami Kütüphanesi'nde görülebilecek.

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