Manisa ve İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Cengiz Kılınçaslan, Metin Aydemir, Fırat Özdemir
15 Temmuz 2026•Güncelleme: 15 Temmuz 2026
Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir
Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın bir süre sonra bölgedeki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın söndürme uçak ve helikopterleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin bölgedeki bir fabrikaya sıçradığı, fabrikadaki yangının ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındığı öğrenildi.
Çevre yolunda araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.