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Kültür

İstanbul Modern, Avrupa'da müzecilik ödülüne layık görüldü

İstanbul Modern, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde (EMYA) "Portimao Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü"nün sahibi oldu.

Ahmet Esad Şani  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
İstanbul Modern, Avrupa'da müzecilik ödülüne layık görüldü

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 2025 EMYA Ödülleri, 21-25 Mayıs'ta arasında Polonya'nın Bialystok kentindeki Sybir Anı Müzesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen EMYA Yıllık Konferansı'nın ardından gerçekleştirilen törende açıklandı.

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İstanbul Modern, toplumsal sorumluluk, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kültürler arası diyalog ve demokratik değerlere yönelik uygulamaları nedeniyle EMYA jürisi tarafından Avrupa'da "Yılın Müzeleri" arasına girdi.

Önceki yıllarda da çeşitli uluslararası kuruluşlardan ödüller alan müze, 2025 EMYA Portimao Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü'ne layık görüldü.

Müzenin modern ve çağdaş sanata odaklanan koleksiyonu ile sergi ve programları aracılığıyla sanatı toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılma anlayışı da değerlendirme sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

"Sanatı toplumla buluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 2009 yılında EMYA tarafından verilen Özel Takdir Ödülü'ne atıfta bulunarak, "2004'teki kuruluşumuzdan bu yana sanatı toplumla buluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. EMYA tarafından layık görülen bu yeni takdir, toplumsal sorumluluk ve kültürel diyaloğa verdiğimiz önemin bir yansıması. Aldığımız her ödül, bize daha büyük bir sorumluluk yüklerken, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimize olan inancımızı da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Geçmiş yıllarda Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü almaya hak kazanan kurumlar arasında İspanya'daki "Chillida Leku", Belçika'daki "Gruuthusemuseum", Norveç'teki "The University Museum of Bergen - Natural History", Birleşik Krallık'taki "Brunel's SS Great Britain" ve Litvanya'daki "MO Museum" da yer alıyor.

İstanbul Modern, 2009 yılında da EMYA'dan Özel Takdir Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

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