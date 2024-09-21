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Kültür

İspanyol tenor Jose Carreras, İstanbul'da konser verdi

Dünyanın en büyük tenorları arasında gösterilen Jose Carreras, "The Farewell Tour" turnesiyle jübile yapıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
İspanyol tenor Jose Carreras, İstanbul'da konser verdi Fotoğraf: Vera Müzik/AA

İstanbul

İspanyol tenor Carreras, Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliğiyle, sahnelere veda edeceği turne kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konserde, ünlü müzik grubu The Three Tenors'un usta ismi Carreras'ın hayatının ve parlak kariyerinin en önemli anları ekranlarda gösterildi.

Sunumunu Meltem Cumbul'un yaptığı ve Giuseppe Donizetti, Giuseppe Verdi ile Giacomo Puccini operalarından eserler seslendiren sanatçıya, konuk olarak soprano Gülbin Günay eşlik etti.

Yoğun ilginin olduğu konserde sanatçı, 4 kez bis yaparak sahneden ayrıldı.

Jose Carreras, turne kapsamında 20, 23 ve 27 Kasım'da Avustralya'da konser verecek.

Carreras hakkında

Sanatçı, 6 yaşındayken ünlü ABD'li tenor Mario Lanza'ya hayranlığıyla müziğe ilgi duydu ve amatör bir bariton olan dedesi Salvador Coll'un desteğiyle piyano ve ses eğitimi aldı.

Sekiz yaşındayken konservatuvar eğitimine başlayan ünlü tenor, sahneye ilk kez 11 yaşında Gran Teatre Del Liceu'da çıktı. 1970'te Nabucco ve Lucrezia Borgia ile yaptığı çalışmalarla ses getiren sanatçı, İtalya'dayken müzik kariyerinde hızla ilerledi.

Carreras, New York, San Francisco ve Londra başta olmak üzere pek çok şehirde ünlü sopranolarla sahne alarak kısa sürede tanınırlık kazandı.

Kariyerinin en muhteşem performansına Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları "3 Tenors" konserleriyle yükselen Carreras, bu konserlerde yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaştı.

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