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Kültür

Ankara'da "Warhol'un Dünyası Pop Artın İkonu" sergisi açıldı

Başkentte, dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Buğrahan Ayhan  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Ankara'da "Warhol'un Dünyası Pop Artın İkonu" sergisi açıldı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı.

Üçüncü kez festival rotasında yer alan Ankara'da 29 Eylül'e kadar sanatseverler, konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle kültür sanatla buluşacak.

Bu kapsamda CSO Ada Ankara'da açılan Andy Warhol'un 15 eserinin yer aldığı "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi izlenime sunuldu.

Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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