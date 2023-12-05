Dolar
28.88
Euro
31.20
Altın
2,019.79
ETH/USDT
2,276.70
BTC/USDT
44,092.00
BIST 100
8,057.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Kültür

Hollanda'da "Işık Sanatı Festivali" başladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başlayan "Işık Sanatı Festivali"nde 24 ışık gösterisi sunuldu.

Selman Aksünger  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Hollanda'da "Işık Sanatı Festivali" başladı Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl "Yükleniyor... Sanat, Yapay Zeka ve Teknolojiyi Ortaya Çıkarıyor" temasıyla 12'ncisi düzenlenen festivalde, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlara ait eserler sergilendi.

Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı, Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen "Işık Sanatı Festivali"nde, yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki güzergahta 24 farklı ışık gösterisi yapıldı.

Kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışık gösterilerini ziyaretçilerin bazıları botlardan, bazıları da rehber eşliğinde yürüyerek izledi.

Teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi

Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken sanat eserlerinde teknoloji bağımlılığı ve çevreye olan duyarsızlaşma ele alındı.

Vakfın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cep telefonu başta olmak üzere kişisel teknolojiyle olan ilişkimizi derinlemesine inceliyoruz. Onsuz yaşayamıyoruz ama bazen onu kanala atmak istiyorsunuz." ifadelerine yer verildi.

Her sene yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı organizasyon 21 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var
Datça'da denizde hortum oluştu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Ankara İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Benzer haberler

Belçika ve Hollanda'da 6 kişi Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği şüphesiyle gözaltına alındı

Belçika ve Hollanda'da 6 kişi Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği şüphesiyle gözaltına alındı

Hollanda'da "Işık Sanatı Festivali" başladı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin bahçesi "İstanbul Lalesi" ile renklenecek

Sakarya'da "kırkyama" sanatıyla esere dönüşen tekstil atıkları kadınlara gelir oldu

Sakarya'da "kırkyama" sanatıyla esere dönüşen tekstil atıkları kadınlara gelir oldu
Araştırma: Hollanda'da seçmenler, Wilders'ın İslam hakkındaki görüşlerini desteklemiyor

Araştırma: Hollanda'da seçmenler, Wilders'ın İslam hakkındaki görüşlerini desteklemiyor
Ticaret Bakanı Bolat: Avrupa, Türkiye için çok önemli. Biz, bu pazarlarda kalıcıyız

Ticaret Bakanı Bolat: Avrupa, Türkiye için çok önemli. Biz, bu pazarlarda kalıcıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet