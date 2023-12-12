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Kültür

Hatay'da depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel hazırlıkları yapıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Hatay'da depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı.

Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, kilisede Noel için ağaç ve duvar süslemelerinin yapıldığını belirtti.

Papasoğlu, deprem nedeniyle içlerinin buruk olduğunu ancak kilisede Noel etkinliğini gerçekleştireceklerini söyledi.

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