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Kültür, Kurumsal Haberler

Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde değerlendirilen Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" isimli kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Muharrem Cin  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi

Kütahya

Pazarlar Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, okulun kütüphanesinde "Kanıt" ismiyle kitaplaştırılan, AA muhabirlerinin Gazze'de işlenen savaş suçlarını kayıt altına aldığı ve dünyaya duyurduğu görsellerin yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Kaymakam Hüseyin Safa Erdem, yaptığı açıklamada, insanlığın 7 Ekimden bu yana zorlu bir sınavdan geçtiğini, onlarca yıldır işgal, abluka ve baskı altında ezilen Filistin topraklarının artık akla hayale sığmayacak bir vahşete tanıklık ettiğini söyledi.

AA'nın Gazze'deki savaş suçlarını kayıt altına aldığını belirten Erdem, "Bölgede görev yapan AA muhabirleri canları pahasına Gazze'de işlenen cinayetleri, savaş suçlarını kayıt alarak dünyaya duyuruyor ve duyurmaya devam ediyor. Bu nedenle AA'nın "Kanıt" isimli kitabındaki fotoğraflardan oluşturduğumuz serginin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz." dedi.

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