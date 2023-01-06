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Kültür

Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2023. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilindeki denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Alper Korkmaz   | 06.01.2023
Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı ayin sabah 09.00'da başladı. Ayine katılanlar mum yakarak, dua etti.

Kilisedeki törenin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, Haliç sahiline yürüdü.

Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Atılan haçı çıkarmak için 20 kişi denize girdi. Girit Adası'ndan gelen Thanos Apostolakis bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi oldu. Apostolakis, bu törene ilk kez katıldığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tören sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi 2 tekneyle güvenlik önlemi alırken, çok sayıda kişi töreni takip etti.

Balat'taki törenin yanında eş zamanlı olarak Samatya, Yeşilköy, Büyükada ve İstanbul Boğazı'nda da haç çıkarma törenleri yapıldı.

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