Dolar
18.76
Euro
19.79
Altın
1,848.60
ETH/USDT
1,251.30
BTC/USDT
16,783.00
BIST 100
5,334.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Beytüllahim'de Ortodoks Hristiyanların Noel kutlamaları başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytüllahim'de Noel kutlamaları başladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak   | 06.01.2023
Beytüllahim'de Ortodoks Hristiyanların Noel kutlamaları başladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Beytüllahim

Jülyen takvimine göre Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Beytüllahim kentinde Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulan Mehd (Doğuş) Kilisesi çevresinde kutlamalar düzenledi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden buraya gelen Ortodoks Hristiyanlar kilisede dualar etti.

Rum Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü İsa Musallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün adalet, hakikatin gerçekleşmesi ve barış için dua ediyoruz. İşgal altında kalan bir halk olmamız makul değil." dedi.

Doğuş Kilisesi'ndeki kutlamalara gece saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere bazı bakan ve yetkililerin de katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı
Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

Benzer haberler

Beytüllahim'de Ortodoks Hristiyanların Noel kutlamaları başladı

Beytüllahim'de Ortodoks Hristiyanların Noel kutlamaları başladı

İsrail hapishanelerinde 40 yıllık mahkumiyetini tamamlayan Filistinli tahliye edildi

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail'de aşırı sağın desteğiyle iktidara gelen Netanyahu'yu dış politikada "zorlu konular" bekliyor

İsrail'de aşırı sağın desteğiyle iktidara gelen Netanyahu'yu dış politikada "zorlu konular" bekliyor
Filistin halkı için 2022, 1967'den beri yaşadıkları en kötü yıllardan biri oldu

Filistin halkı için 2022, 1967'den beri yaşadıkları en kötü yıllardan biri oldu
Netanyahu'nun koalisyon anlaşması "Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesini" içeriyor

Netanyahu'nun koalisyon anlaşması "Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesini" içeriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet