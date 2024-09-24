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Kültür

"Gladyatör II" 15 Kasım'da Türkiye'de vizyona girecek

Yönetmen Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı gişe rekorları kıran "Gladyatör" filminin devamı "Gladyatör II", 15 Kasım'da Türkiye'de beyazperdede olacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
"Gladyatör II" 15 Kasım'da Türkiye'de vizyona girecek

İstanbul

Filmin yapımcı firması Paramount Pictures ve Türkiye dağıtımcısı UIP Türkiye, "Gladyatör II"nin fragmanını YouTube kanallarında paylaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık'ta 15 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak filmin ABD ve Kanada'daki vizyon tarihi ise 22 Kasım olarak belirlendi.

Başrollerde Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn ve Fred Hechinger'ın oynadığı filmin yönetmenliğini yine Ridley Scott üstlendi.

Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor.

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