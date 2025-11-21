Dolar
42.44
Euro
48.83
Altın
4,064.58
ETH/USDT
2,679.80
BTC/USDT
82,504.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

GastroAntalya 42 ülkeden şefleri buluşturdu

Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 42 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

Ayşe Şensoy Boztepe, Rabia Sapmaz  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
GastroAntalya 42 ülkeden şefleri buluşturdu Fotoğraf: Rabia Sapmaz/AA

Antalya

Akdeniz Şefler Kulübü Derneğince Cam Piramit'te düzenlenen organizasyonda, farklı ülkelerden şefler, sektör profesyonelleri ve gastronomi tutkunları buluştu.

Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, GastroAntalya'ya 40'ın üzerinde ülkeden 1400 yarışmacı ve 600 civarında şefin katıldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antalya'nın dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Şahin, kentin her yıl yerli ve yabancı 25 milyonu aşkın misafiri ağırladığını dile getirdi.

Kentin, turizmin yanında tarım şehri de olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Böyle bir coğrafyanın gastronomisi de çok köklü ve çok zengin olur. Turizmle gastronomi zaten çok iyi örtüşüyor, birbirine çok yakışıyor. Bu ikisini bir arada büyütmenin, geliştirmenin arayışı içindeyiz. Bu yüzden bütün paydaşlarımızla coğrafi işaretlerden tutun da kültür ögelerimizin her bir unsuru için özel olarak uğraşıyoruz. Gastronomi festivalleri de bunun bir parçası. Antalya her geçen gün şeflerin buluşma noktası, gastronominin merkezi haline geliyor. Dünyanın gastronomi merkezi olmaya doğru inşallah gideceğiz."

"Şeflerimizin hepsi kendi alanlarında duayen"

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği Başkanı Bilal Yüreğir de 42 ülkeden şefleri ağırladıklarını söyledi.

GastroAntalya'ya katılan şeflerin alanlarında duayen isimlerden oluştuğuna dikkati çeken Yüreğir, buluşmada lise ve üniversite öğrencileri ile ustaların tabaklarını yarıştıracağını kaydetti.

Gastronomiye gönül veren herkesi bu buluşmaya beklediklerini dile getiren Yüreğir, "Bu yılki sloganımız 'Şeflerin başkenti Antalya.' Yola Antalya'yı temsilen çıktık ama artık globalleştik. GastroAntalya bütün bölgelerden şefleri ağırlıyor. Dünyada beyaz gömleği giyip tezgah başına geçen herkes çemberimizin içinde." dedi.

GastroAntalya, farklı mutfak lezzetleri ve etkinliklerle 23 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu
Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak
Ankara'da "8 Kasım Karabağ Zaferi Hatıra Ormanı" ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

GastroAntalya 42 ülkeden şefleri buluşturdu

GastroAntalya 42 ülkeden şefleri buluşturdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet