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Kültür

Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı olacak

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı olacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8. katı 2023 kasım ayında ziyaret kapatılmıştı.

Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve dün yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

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