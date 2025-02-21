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Kültür

Fransız sanatçı Mireille Mathieu, İstanbul'da konser verdi

Dünya çapında "La Paloma Adieu", "Mon Credo" ve "Une Histoire d'Amour" şarkılarıyla tanınan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Fransız sanatçı Mireille Mathieu, İstanbul'da konser verdi

İstanbul

Klasik Fransız chanson tarzının önemli temsilcilerinden Mathieu, Volkswagen Arena'da konser verdi.

Yaklaşık iki saat süren sahne performansında 3 kez bis yapan sanatçı, konserde "Mon Credo", "Tu Es Celui" ve "Ma Melodie D'Amour"un arasında olduğu pek çok hit şarkısını seslendirdi.

Edith Piaf'ın halefi gösterilen Mathieu, yarın Ankara'da dinleyicilerle Ankara Congresium Sahnesi'nde buluşacak.

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