Fransız sanatçı Mireille Mathieu, İstanbul'da konser verdi
Dünya çapında "La Paloma Adieu", "Mon Credo" ve "Une Histoire d'Amour" şarkılarıyla tanınan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.
İstanbul
Klasik Fransız chanson tarzının önemli temsilcilerinden Mathieu, Volkswagen Arena'da konser verdi.
Yaklaşık iki saat süren sahne performansında 3 kez bis yapan sanatçı, konserde "Mon Credo", "Tu Es Celui" ve "Ma Melodie D'Amour"un arasında olduğu pek çok hit şarkısını seslendirdi.
Edith Piaf'ın halefi gösterilen Mathieu, yarın Ankara'da dinleyicilerle Ankara Congresium Sahnesi'nde buluşacak.