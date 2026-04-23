"Fosforlu Cevriye" müzikali sahnelere geri dönüyor

Suat Derviş'in eserinden uyarlanan ve Gülriz Sururi'nin performansıyla hafızalara kazınan müzikal, bu kez kadına şiddete karşı farkındalık oluşturan bir sosyal sorumluluk projesi olarak sahneleniyor.

Yapımcılığını Mehmet Ali Karakuş ve Mak Film Yapımın üstlendiği müzikalin yönetmenliğini Hakan Altan yapıyor.

Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikale tepkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek "Seyirciyi bambaşka bir Cevriye bekliyor. Bu zamana kadar yapılmamış bir Cevriye. Her anlamda hem müziğiyle hem oyuncusuyla çok iyi bir karakter bekliyor." dedi.

Müzikalin her gösteriminde sürpriz sanatçıların yer alacağını kaydeden Karakuş, başta Deniz Seki, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Zara ve Elif Kaya olmak üzere çeşitli konuk sanatçıların sahnede yer alacağını dile getirdi.

"Suat Derviş'in romanının derinliklerinde gezmek istiyoruz"

Yönetmen Hakan Alkan, seyircinin eğlenmesini amaçladıklarını aktararak, "Biz keyifli bir Fosforlu Cevriye yorumu yapmak istiyoruz. Suat Derviş'in romanının derinliklerinde gezmek istiyoruz. Suat Derviş'in baktığı yerden hikayeye bakmaya çalışıyoruz. O dönemin dünyasını bugüne nasıl taşırız, derdindeyiz. Eğlenceden daha çok, bir düşünceyi getirmeye çalışıyoruz. Ama Bertolt Brecht'in de dediği gibi, eğlenme yönü olduğunu hiç unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakterleri başka açıdan yorumlamaya çalıştıklarını kaydeden Alkan, "Herkesin bildiği bir yorum, herkesin bildiği bir eser ama birçoğumuzla konuştuğumuzda eseri tam olarak algılamadığımızı, anlamadığımızı duyduk, gördük. Doğru olanı göstermeye çalışıyoruz. Sanırım çok uzun süre akıllarda kalacak bir işe hep beraber imza atıyoruz." diye konuştu.

"Bir kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılayacağız"

Müzikalin başrolünde yer alan Larissa Lara Türközer de farklı bir Cevriye konsepti kurgulamak istediklerini vurgulayarak "Gerçekleri konuştuğumuz, bu romanın ne olduğunu göstermek ve aslında anlatmaya çalıştığı mesajın içinde gezen bir Cevriye yapmak istedik." şeklinde konuştu.

Kadının toplumdaki rolü üzerinden oyunu ele aldıklarını vurgulayan Türközer, "Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi de aynı zamanda. Var olan bir şeyi gözler önüne sermeyi planlıyoruz. Konuk sanatçılarımız ve oyuncularımız adına bir kız çocuğunun eğitim masraflarını üstleneceğimiz bir proje. Kız çocuklarının daha güçlü yetişmesi, güçlü bireyler olması ve tek başına yetebilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir amacımız da ustalara saygı"

Müzikalde Cevriye'nin hayatında dönüm noktası olan Adam karakterini canlandıran Ali Ersan Duru ise bilindik bir müzikalin uyarlamasının ustalara saygı amacı da taşıdığını söyledi.

Duru, Fosforlu Cevriye'nin, bilinen bir müzikal ve bilinen bir romanın uyarlaması olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Tabii ki yıllar önce Gülriz Sururi bunu çok başarılı bir şekilde sahneledi. Bizim de naçizane biraz ustalara saygı, biraz da günümüze uyarlanmış haliyle sosyal mesaj verme derdimiz var. Müzikal o dönemin konjonktürünü, sokaktaki kadınların, Cevriye ve diğer arkadaşlarının yaşam mücadelesini anlatıyor. Öyle olduğu için de kadına şiddete karşı bir sosyal duyarlılık projemiz var yani bu işin içinde böyle bir mesaj da var."

Eser, 9 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek galanın ardından, 21 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.

Müzikalin koreografisini Ebru Çapraz ve Mişa Ciap, aranjörlüğünü ise Zafer Tufan ve Selim Çaldıran üstlendi.

Eserde oyuncu ve dansçılar Larissa Lara Türközer, Ali Ersan Duru, Melih Çardak, Artemis Sinem Karaman, Melik Akkaya, Erman Cihan, Şerif Bozkurt, İlker Okumuş, Tenay Ergün, Cansu Sabancı, Sibel Ulutaş, Sude Duman, Nehir Tencere, Burak Yanaşık, Cihan Tangerli ve Tuğçe Kıdıkçıoğlu yer alıyor.