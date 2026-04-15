Dünyaca ünlü "Grease" müzikali Zorlu PSM'de sahnelenmeye başlandı

Zorlu PSM ve People Entertainment Group & MAC Global işbirliğiyle sahnelenen Sandy ve Danny'nin hikayesini anlatan müzikal 1950'lerin unutulmaz Rydell High atmosferine davet ediyor.

Sandy ve Danny karakterlerinin hikayesini merkeze alan müzikalde, "You're the One That I Want", "Greased Lightnin" ve "Summer Nights" gibi unutulmaz şarkılar da yorumlanıyor.

Hollywood'dan Broadway'e, West End'den İstanbul'a uzanan bu evrensel hikaye, gençlik aşkını, hayallerin peşinden gitmeyi ve rock'n'roll'un özgür ruhunu sahneye taşıyor.

“İnsanların büyürken tanıdığı bir yapım olduğu için müzikleri çok tanıdık”

Oyunculardan "Sandy" karakterini canlandıran Ellie Stevens, AA muhabirine oynaması gerçekten çok eğlenceli bir karakter olduğunu belirterek, "Başlangıçta oldukça masum ve iyi kalpli bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor ancak sonunda dönüşüm geçirerek bambaşka bir enerji ortaya koyuyor. Bu yüzden sahnede çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Grease müzikalinin çok nostaljik olduğuna işaret eden Stevens, "İnsanların büyürken tanıdığı bir yapım olduğu için müzikleri çok tanıdık. İnsanlar onu çok iyi biliyor ve seviyor. Bu yüzden tekrar tekrar görmek istiyorlar çünkü bizler tanıdık şeyleri severiz. Bu bize bir rahatlık hissi veriyor. Aynı zamanda her zaman herkes için geçerli olacak temalara sahip. Bu yüzden herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir yapım." dedi.

"Seyircinin nasıl karşılayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz"

Christopher Foley ise "Danny" karakterinin hem havalı biri hem de grubunun lideri olduğunu aktararak, "Aynı zamanda oldukça hassas bir tarafı da var ve bunu göstermek konusunda zorlanıyor. Oyun boyunca Sandy'ye bu yönünü biraz daha gösteriyor ama sonra biraz aptalca davranarak işleri bozuyor. Bu da karakteri oynamayı eğlenceli kılıyor çünkü aslında iki farklı yönü var. Adeta tek bedende iki kişi gibi." görüşlerini paylaştı.

Karaktere hazırlanırken fiziksel dayanıklılığa odaklandığını dile getiren Foley, "Gösteri gerçekten zor. Baştan sona uzun bir performans ama çok eğlenceli. Danslardan şarkılara, tekrar danslara ve sahnelere geçiyorsunuz. Çok yoğun bir temposu var. Bu yüzden de kondisyon önemliydi." ifadelerini kullandı.

Foley, daha önce sahneledikleri yerlerde izleyicilerin gösteriyi çok sevdiğine değinerek, "Farklı kültürler ve dil farkları nedeniyle gösterinin nasıl karşılanacağını her zaman tam bilemiyorsunuz. Yine de çok nostaljik bir yapım olduğu ve herkes Grease'i bildiği için burada da çok sevileceğini düşünüyoruz. Seyircinin nasıl karşılayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni ve farklı bir tarz katmak istedim"

Koreograf Matt Wesley de sahnelemedeki zorluklara işaret ederek, "Bence film ve dans figürleri çok ikonik. Bu yüzden kesinlikle ona yeni ve farklı bir tarz katmak istedim. Modern bir dokunuş eklemeye çalıştım ama yine de stiline sadık kalmaya özen gösterdim. Chloe Hopcroft gibi harika biriyle çalıştığım için çok şanslıyım. Provalara başlamadan önce yaklaşık üç hafta stüdyoya girip hazırlık çalışmalarını yaptık." dedi.

Seçmelerin 4 aşamalı olduğunu dile getiren Wesley, şunları kaydetti:

"Sanırım 4 binden fazla başvuru aldık. 200 kişiyle görüştük. Kadroda yaklaşık 21-22 kişi var. Yani bu sürecin tamamından geçtiler. Ardından haftada 6 gün olmak üzere dört hafta süren provalar yaptık ve sonra doğrudan gösteriye başladılar. Bu yüzden onlar için gerçekten yorucu ve tempolu bir süreç. Bazen onlara bakıp 'Bütün bunları nasıl akıllarında tutuyorlar?' diye düşünüyorum. Gerçekten hayranlık verici. Çok şanslıyız. Kadromuzda harika şarkıcılar, oyuncular ve dansçılar var ve üç disiplinde de çok yüksek bir seviyedeler. Bu yüzden İstanbul'a bu standartta bir prodüksiyon getirebiliyoruz."

Ava May Walters da oynadığı Rizzo karakterinin sahnede keşfetmesi keyifli bir rol olduğunu aktararak, gösterinin sonlarına doğru ise daha hassas tarafının görülebildiğini belirtti.

Çok sert görünmemeye odaklandığını dile getiren Walters, replikleri sadece söylemek yerine gerçekten o duyguları hissetmeye çalıştığının altını çizdi.

"Karaktere girmek için 1960'lardan şarkılar dinliyorum"

Oyuncu Edan Smart ise canlandırdığı "Kenickie" karakterinin Danny'nin en yakın arkadaşı olduğuna işaret ederek, "Gösteri boyunca birlikteyiz ama ilişkimiz zaman zaman değişiyor. Kenickie havalı bir karakter. Aslında Danny gibi olmak istiyor. Sahip olduğu bir araba var. Bu araba hakkında şarkı söylüyorum ve onun gösteri boyunca ana odağı araba. Rizzo gibi o da zaman zaman sert ve pek neşeli görünmeyen biri." dedi.

Sahneye çıkar çıkmaz "hadi başlayalım" moduna girdiğini vurgulayan Smart, "Özellikle araba hakkındaki 'Grease Lightnin' öncesi enerjinin çok yüksek olması gerekiyor çünkü o, gösterinin zirve anlarından biri. Bu yüzden kendimi motive ediyorum, karaktere girmek için 1960'lardan şarkılar dinliyorum ve o dönemin ruhuna giriyorum." ifadelerini kullandı.

Müzikal, sadece 8 gösteri olacak şekilde 19 Nisan'a kadar sahnelenecek.