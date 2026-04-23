Müzisyen Elif Sanchez, yeni teklisi "Me Skotose Giati Tin Agapousa"nın beklemediği bir ilgiyle karşılandığını belirterek, "Kendi keyfim için kaydedip paylaştığım bir şarkıydı. Yunanistan'dan hiç beklemediğim bir şekilde çok fazla ilgi gördüm." dedi.

Müzisyen Elif Sanchez: Her şarkıda kendi tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum Müzisyen Elif Sanchez, yeni teklisi "Me Skotose Giati Tin Agapousa"nın beklemediği bir ilgiyle karşılandığını belirterek, "Kendi keyfim için kaydedip paylaştığım bir şarkıydı. Yunanistan'dan hiç beklemediğim bir şekilde çok fazla ilgi gördüm." dedi.

Müzisyen bir ailede yetişen Sanchez, erken yaşta aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından üstün başarı ödülüyle mezun oldu. Başarılı sanatçı, Berklee College of Music'ten mezun olduğu 2017'de Bill Pierce ve Akdeniz Müzik Enstitüsü ödüllerini kazandı.

Türkçe, İngilizce ve İspanyolca eserlerden oluşan "Stages of Love" albümü ile "Kırmızı Buğday" ve "Ayrılıq" teklilerine imza atan Sanchez, 11 Grammy ödüllü İspanyol besteci ve prodüktör Javier Limon'un prodüktörlüğünü üstlendiği "Mi Voz" albümünde, "Vuelve" (Kurşun Adres Sormaz ki) adlı parçada Kenan Doğulu ile düet yaptı.

Paul Sanchez ile "Tres Palabras"ı, Limon'un "Viajeras" albümünde ise "A Donde Te Has Ido"yu yorumlayan başarılı müzisyen, Selami Şahin için hazırlanan "Selami Şahin Şarkıları 1" albümünde de "Benim İçin Öldün Artık" eserini seslendirdi.

"Sabah kalkıp çayın kokusunu alamamak bambaşka bir şey"

Kariyerine ve yaptığı çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Elif Sanchez, "Me Skotose Giati Tin Agapousa" adlı yeni teklisinin beklemediği bir ilgiyle karşılandığını belirterek, "Kendi keyfim için kaydedip paylaştığım bir şarkıydı. Hiç beklenmedik bir şekilde çok fazla ilgi gördü. Yunanistan'dan hiç beklemediğim bir şekilde çok fazla ilgi gördüm, çok şaşırttı beni. Çok güzel geri dönüşler aldım. Yunanistan'da çok beğenilen, sevilen ve onlar için artık marş olmuş bir şarkı. Usta sanatçılardan Stratos Dionysiou'nun oğlu benimle iletişime geçti." dedi.

Sanchez, müziğin evrenselliğine dikkati çekerek, "Ben Yunanca hiç bilmiyorum, hiç konuşmuyorum. Tamamen gönlümden çıkan bir şey, başka gönüllere de dokunmuş anladığım kadarıyla. Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Şu an yine Yunanistan'da çok güzel projeler var. O vesileyle birçok başka kapılar da açılmış oldu." diye konuştu.

Sevilen eserleri yorumlamanın sorumluluk taşıdığını vurgulayan sanatçı, şunları aktardı:

"Tek amacım, şarkının benim içimden samimi ve gerçek bir şekilde çıkması, diğer tarafa da aynı şekilde geçebilmesi. Her şarkı aslında tabii ki kendine göre çok önemli ama böyle şarkılar, özellikle Me Skotose Giati Tin Agapousa... Ayrılık türküsü de çok fazla kişi, ustalar tarafından seslendirilmiş, hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de çok sevilen bir türkü. Ben Türkiye'den kendi ayrılığımı anlatıyorum. Çünkü bu, ülkesinden ayrılmış bir kişinin yazdığı bir şarkı. Sevgilisinden ayrılmış birinin ayrılığı değil aslında. Çok büyük derin anlamlar taşıyan bir şarkı.

17 yaşımdan beri, 15 yıl olmuş. Ben kendi isteğimle okumaya gittim. Bu tabii ki başka bir özlem. Zorunda olarak ayrılmış bir özlem değil ama yine de hiç fark etmiyor. Sabah kalkıp o çayın kokusunu alamamak bile bambaşka bir şey. O yüzden ben kendi ayrılığımı anlattım. Her şarkıda kendi tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde dinleyip aynı noktada buluşabildiğim insanlarla da bu yüzden böyle gönül bağı kurmuş oluyoruz."

Elif Sanchez, genç yaşlarından itibaren birçok ülkede yaşamasının ve sürekli dil değiştirmesinin müziğine doğal bir füzyon yansıttığını aktararak, "Amerika'da, Ekvador'da yaşadım. Sonra Türkiye'ye geldim, şimdi Madrid'deyim. O yüzden böyle enteresan bir füzyon da çıktı. Kendimi ve müziğimi hiçbir zaman tarif edemiyorum. Bizi nasıl bir Elif Sanchez bekliyor, ben de bilmiyorum. Yarın nerede olacağımı bilmiyorum. Çok fazla taşınıyor, yerimi değiştiriyorum. Her gittiğim yerden yeni bir şey alıyorum ve müziğime yeni bir şey yansıyor. O yüzden aslında bu süreçte ben de izliyor ve görüyorum. Ben ne yaşıyorsam dinleyicime de onu gösteriyorum, birlikte yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Çok köklü bir kültürümüz ve müziğimiz var"

Türk müziğine gösterilen ilgiye dikkati çeken Sanchez, "Türk halk müziği, caz olsun, Türkiye dışında zaten çoğunlukla bu müziği icra ediyorum. Özellikle bizim müziğimize karşı her zaman çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çünkü bizim çok köklü bir kültürümüz ve müziğimiz var. Samimi bir şekilde de yapıldığı zaman bence bu kesinlikle karşı tarafa geçiyor. Ben Türkiye dışında da çok fazla türkü söyleyip, seyircinin ağladığını biliyorum mesela. Bu benim için çok özel bir şey. Genelde olumlu geri dönüş alırım." ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu ile düetin profesyonel ve manevi açıdan kariyerinde kırılma noktası olduğunu dile getiren sanatçı, şunları söyledi:

"Aslında ruhen de benim çok ihtiyacım olan bir zamanda hayatıma girdi. Çünkü sanat yapmak bence her yerde, her ülkede çok zor. Sanat ve müzik içinde sürekli nerede olduğunu, yaptığın işin iyiliğini, kötülüğünü, kalitesini sorgulama hali var. İkinci albümümü kaydederken çok iyi bir prodüktörle çalışmaya başladım, sevgili Javier Limon. Biz bu albümü yaparken birçok güzel şarkı yazdırdı. Ben de bizim çok dinlediğimiz ve sevdiğimiz, bizden bir şarkı olsun istedim. O dönem sevgili Kenan'la tesadüfen tanıştık. Ben ona bu fikri sunduğumda benim fikrimi dinledi. Aranjmanımı dinleyip, sevip bunu onaylaması bana çok büyük bir güç, kuvvet verdi. Türkiye için çok önemli bir isim, çok iyi bir müzisyen. Sadece popülerlik açısından değil, gerçekten işini hakkaniyetli yapan insanlardan biri."

Elif Sanchez, dinleyicilerinden gelen geri dönüşlere de değinerek, "Çok fazla mesaj alıyorum. Seyirciler bazen bana çok kişisel, özel şeylerini anlatıyor. Diyorlar ki, 'Şöyle zor bir zamanımda bana eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederim.' Çünkü ben de öyleyim. Ben de başka müzikleri, başkalarını dinleyerek o zor anlardan çıkıyorum. Başkalarının o kişisinin ben olması, beni inanılmaz mutlu ediyor. Doğru yerde, doğru yoldayım, doğru bir şey yapıyorum." dedi.

Dördüncü albümünün mayısta çıkacağını duyuran sanatçı, 31 Mayıs'ta lansman konseri yapacağını kaydetti.