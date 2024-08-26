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Kültür

"Flamingoların Çığlığı" Singapur'da seslendirildi

Arpist Şirin Pancaroğlu'nun bestesine imza attığı "Flamingoların Çığlığı" eseri, Singapur'da düzenlenen "7. Rave Harps Uluslararası Prestij Ödülleri"nde "Genç Pedallı Arp Sanatçısı" kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirildi.

Ömer Mirza Şeker  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
"Flamingoların Çığlığı" Singapur'da seslendirildi

İstanbul

Türk Arpı Projesi'nden yapılan açıklamaya göre, Singapur'daki The Arts House'da gerçekleşen yarışmada, eseri en iyi icra eden ve birincilik ödülünü kazanan genç arpist, Malezya temsilcisi 11 yaşındaki Yap Zhi Yu Tasha olurken yarışmaya Singapur'dan katılan Megan Wan Gai Wing ise ikinciliğe layık görüldü.

Şirin Pancaroğlu, Mieko Inoue ve Alice Giles'ın jüri üyesi olarak yer aldığı yarışma, farklı arp ve yaş kategorilerinde düzenlendi.

Yarışmaya Singapur, Malezya, Endonezya, Hong Kong, Çin ve Yeni Zelanda'dan 200'den fazla genç katıldı.

Pancaroğlu'nun Türk müziğinin makam ve usul sistemlerini temel alarak oluşturduğu eser, Allı turna adıyla da bilinen, Türkiye'de yaşayan ve yaşam alanları tehdit altında bulunan flamingolara dikkati çekiyor.

Eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen "Türk Arpı Projesi" kapsamında hazırlanan "Türk Arp Müziği Koleksiyonu" içerisinde yer alıyor.

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