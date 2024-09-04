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Kültür

Filmekimi 4 Ekim'de İstanbul'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 23. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl 4-13 Ekim'de İstanbul, 10-13 Ekim'de Diyarbakır, 17-20 Ekim'de Ankara, 24-27 Ekim'de ise İzmir'de yapılacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Filmekimi 4 Ekim'de İstanbul'da başlıyor

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Cannes'dan Venedik'e, Locarno'dan Toronto'ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmler, etkinlik kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler, İstanbul'da Atlas 1948 Sineması, City's Nişantaşı, Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gösterilecek. Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara'da Kült Kavaklıdere, İzmir'de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir'de izleyicilerle buluşacak.

Filmekimi biletleri bu yıl CRR dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak.

Ayrıntılı bilgi için "filmekimi.iksv.org" adresi ziyaret edilebilir.

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