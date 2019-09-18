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Kültür Sanat

18. Filmekimi 4 Ekim'de başlayacak

İKSV tarafından düzenlenen ve bu yıl sloganı "Spoiler Yeme" olarak belirlenen etkinlik, 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da, 11-15 Ekim'de Ankara'da, 18-22 Ekim'de İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak.

Salih Şeref   | 18.09.2019
18. Filmekimi 4 Ekim'de başlayacak

İstanbul

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Filmekimi, 4 Ekim'de başlayacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 18 yıldır aralıksız devam eden Filmekimi, saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş yapımları sinemaseverlerle buluşturacak.

Bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da 10 gün sürecek maratonla başlayacak etkinlik, 11-15 Ekim'de Ankara'da, 18-22 Ekim'de İzmir'de sinemaseverlerle buluşacak.

Sanatseverler, bilet satışları 28 Eylül'de başlayacak Filmekimi'ndeki filmleri İstanbul'da Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Cinemaximum City's, Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması'nda, Ankara'da Cinemaximum Cepa ve İzmir'de Cinemaximum Konak Pier'de izleyebilecek.

Filmekimi'nde Noah Baumbach'tan Steven Soderbergh'e, Bertrand Bonello'dan Arnaud Desplechin'e, Marco Bellocchio'dan Elia Suleiman'a kadar pek çok ünlü ismin filmleri yer alacak.

Leonard Cohen'den Justice'e, Roger Waters'dan Miles Davis'e müzik yelpazesinin dört farklı kanadından dört film, bu yıl sloganı "Spoiler Yeme" olan Filmekimi'nde müziği merkeze alan yapımlar olacak.

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